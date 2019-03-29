"Сан-Антонио" вывел из обращения игровой номер Джинобили

"Сан-Антонио" вывел из обращения игровой номер (20) бывшего защитника команды Ману Джинобили, информирует пресс-служба клуба. Специальная церемония прошла в перерыве матча с "Кливлендом".

41-летний аргентинец провел в НБА 16 сезонов. Все из них он выступал за "Сан-Антонио". На его счету 1057 игр в НБА. В среднем он набирал по 13,3 очка, делал 3,8 передачи и 3,5 подбора.

Он является лучшим в истории "Сан-Антонио" по количеству трехочковых бросков (1495) и перехватов (1392). Кроме того, он – третий по количеству проведенных матчей и пятый по набранным очкам (14043). В составе команды он четыре раза становился чемпионом НБА.