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Сегодня, 03:12

«Сан-Антонио» выбрал Виктора Вембаньяму под первым номером драфта НБА-2023

Иван Торопцев
Корреспондент
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Виктор Вембаньяма.
Фото USA Today Sports

«Сан-Антонио» выбрал центрового Виктора Вембаньяму под первым номером драфта НБА-2023.

19-летний француз в прошлом сезоне выступал за клуб «Метрополитан», набирая в среднем 20,8 очка и делая 10,4 подбора и 2,4 передачи за матч.

Вембаньяма стал шестым игроком без опыта игры в NCAA (Национальная ассоциация студенческого спорта США), выбранным под первым номером драфта НБА. Предыдущие пять — Кваме Браун (2001), Яо Минг (2002), Леброн Джеймс (2003), Дуайт Ховард (2004) и Андреа Барньяни (2006).

Сан-Антонио Спёрс
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