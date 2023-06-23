Крис Пол близок к переходу в «Голден Стэйт»

«Вашингтон» договорился об обмене разыгрывающего Криса Пола в «Голден Стэйт», сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

По данным источника, в результате сделки «Уизардс» получат атакующих защитников Джордана Пула и Райана Роллинза, а также защищенный в топ-20 выбор на драфте НБА-2030 и пик второго раунда драфта-2027.

Крис Пол перешел из «Финикса» в «Вашингтон» этим летом в результате обмена на защитника Брэдли Била.

38-летний Пол провел 18 сезонов в НБА, он 12 раз участвовал в Матче звезд лиги и 11 раз попадал в сборную сезона.