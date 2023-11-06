«Сан-Антонио» в овертайме проиграл «Торонто». Вембаньяма набрал 20 очков

«Сан-Антонио» на своем паркете потерпел поражение от «Торонто» в матче регулярного чемпионата НБА — 116:123 ОТ. Первый номер драфта-2023 Виктор Вембаньяма, играющий за «Спэрс», набрал 20 очков.

В другой встрече «Финикс» на выезде выиграл у «Детройта» — 120:106. Форвард «Санс» Кевин Дюрант набрал 41 очко.

НБА

Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Финикс» — 106:120 (27:28, 22:30, 31:34, 26:28)

Д: Каннингем (26), Сассер (22), Томпсон (14), Хэйс (13), Дюрен (12 + 11 подборов).

Ф: Дюрант (41), Гордон (21), Аллен (14).

«Сан-Антонио» — «Торонто» — 116:123 OT (26:22, 28:13, 32:36, 24:39, 6:13)

С: К. Джонсон (26), Коллинз (21 + 11 подборов), Вембаньяма (20), Брэнэм (16).

Т: Барнс (30 + 11 подборов), Шредер (24), Ануноби (24), Пелтль (16 + 10 подборов).