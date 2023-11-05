Дончич назвал имя баскетболиста, которого считает лучшим в мире на данный момент

Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич считает центрового «Денвера» Николу Йокича лучшим баскетболистом в мире.

«Я думаю, все знали о том, кто он такой еще до того, как Дончич получил награду лучшему игроку сезона и вышел в финал НБА. На самом деле о нем мало упоминаю в СМИ, но все игроки, все тренеры знают, насколько он особенный. Сейчас он, вероятно, лучший баскетболист в мире. Это здорово. С ним всегда весело. Он потрясающий баскетболист и также отличный парень. Это то, что я люблю в нем больше всего. Просто всегда шутит. Он простой и очень удивительный человек», — цитирует Дончича Basket News.

28-летний Йокич является чемпионом НБА и MVP Финала НБА 2023 года. Сербский футболист пять раз принимал участие в Матче всех звезд НБА (2019—2023).

На Олимпийских играх 2016 года вместе с национальной командой Сербии Йокич выиграл серебряные медали.