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«Сан-Антонио» проиграл «Сакраменто». Фокс набрал 43 очка

Евгений Козинов
Корреспондент
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18 ноября. «Сан-Антонио» — «Сакраменто» — 120:129.
Фото USA Today Sports

«Сан-Антонио» на своем паркете проиграл «Сакраменто» в матче регулярного чемпионата НБА — 120:129. Первый номер драфта-2023 Виктор Вембаньяма оформил дабл-дабл — 27 очков и 10 подборов. Разыгрывающий защитник «Кингз» Де'Аарон Фокс набрал 43 очка, став самым результативным игроком встречи.

В других встречах «Атланта» проиграла «Филадельфии» (116:126), «Кливленд» победил «Детройт» (108:100), «Бостон» выиграл у «Торонто» (108:105).

НБА

Регулярный чемпионат

«Атланта» — «Филадельфия» — 116:126 (24:30, 32:27, 31:37, 29:32)

А: Янг (22 + 13 передач), Джонсон (18 + 11 подборов), Бей (17), Капела (17 + 11 подборов).

Ф: Эмбиид (32), Харрис (29 + 10 подборов), Макси (19), Мелтон (14), Хауз (14).

«Кливленд» — «Детройт» — 108:100 (35:26, 24:19, 21:28, 28:27)

К: Гарлэнд (28), Струс (18), Э. Мобли (18 + 10 подборов).

Д: Каннингем (20), Нокс (11 + 11 подборов), Стюарт (11 + 10 подборов), Айви (11).

«Сан-Антонио» — «Сакраменто» — 120:129 (31:29, 31:33, 32:33, 26:34)

СА: Коллинз (28), Вембаньяма (27 + 10 подборов), К. Джонсон (21).

С: Фокс (43), Сабонис (27 + 14 подборов), Монк (20).

«Торонто» — «Бостон» — 105:108 (32:26, 17:39, 32:19, 24:24)

Т: Шредер (23), Сиакам (23), Трент (14), Барнс (14).

Б: Браун (23), Тейтум (17), Холидэй (14), Порзингис (14 + 11 подборов), Уайт (13).

Источник: https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/
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НБА
БК Атланта Хокс
БК Бостон Селтикс
БК Детройт Пистонс
БК Кливленд Кавальерс
БК Сакраменто Кингз
БК Торонто Рэпторз
БК Филадельфия Севенти Сиксерс
Сан-Антонио Спёрс
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