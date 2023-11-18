«Денвер» проиграл «Нью-Орлеана» несмотря на трипл-дабл Йокича

Читать «СЭ» в

«Нью-Орлеан» победил «Денвер» в матче регулярного чемпионата НБА — 115:110. «Пеликанс» одержали вторую победу подряд. Самым результативным игроком встречи стал центровой «Наггетс» Никола Йокич, оформивший трипл-дабл — 26 очков, 16 подборов и 18 передач.

В другой встрече «Орландо» на выезде переиграл «Чикаго» — 103:97. «Буллз» потерпели третье поражение подряд.

НБА

Регулярный чемпионат

«Нью-Орлеан» — «Денвер» — 115:110 (36:28, 33:25, 26:33, 20:24)

Н: Уильямсон (26), Валанчюнас (22), Ингрэм (21), Маршалл (12).

Д: Йокич (26 + 16 подборов + 18 передач), К. Браун (25), Портер (18 + 11 подборов), Джексон (14), Гордон (14).

«Чикаго» — «Орландо» — 97:103 (16:23, 17:25, 32:29, 32:26)

Ч: Лавин (34), Дерозан (23), Карузо (18).

О: Ф. Вагнер (21), Айзек (18), Г. Харрис (15), Банкеро (13).