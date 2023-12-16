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«Сан-Антонио» прервал серию из 18 поражений, обыграв «Лейкерс»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Фото USA Today Sports

«Сан-Антонио» обыграл «Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА — 129:115.

Самым результативным игроком встречи стал Девин Васселл, набравший 36 очков.

«Сан-Антонио» прервал серию из 18 поражений подряд.

В параллельных матчах «Бостон» победил «Орландо» (128:111), а «Атланта» выиграла у «Торонто» (125:104).

НБА

Регулярный чемпионат

«Сан-Антонио» — «Лейкерс» — 129:115 (42:22, 27:40, 29:25, 31:28)

С: Васселл (36), Джонсон (17), Коллинс (16)

Л: Джеймс (23), Ривз (22), Хачимура (20)

«Бостон» — «Орландо» — 128:111 (30:24, 34:27, 37:25, 27:35)

Б: Тейтум (30), Притчард (21), Уайт (19)

О: Саггс (19), Вагнер, Энтони (оба — 17)

«Торонто» — «Атланта» — 104:125 (24:30, 25:29, 29:28, 26:38)

Т: Барнс (23), Пелтль, Сиакам (оба — 15)

А: Янг (38 + 11 передач), Богданович (20), Капела (18 + 15 подборов)

БК Лос-Анджелес Лейкерс
Сан-Антонио Спёрс
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