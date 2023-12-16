«Хьюстон» победил «Мемфис» во второй раз за два дня
«Хьюстон» обыграл «Мемфис» на выезде в матче регулярного чемпионата НБА — 103:96.
Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Десмонд Бэйн, набравший 28 очков.
В предыдущем матче, который состоялся 14 декабря, «Хьюстон» победил «Мемфис» со счетом 117:104.
НБА
Регулярный чемпионат
«Мемфис» — «Хьюстон» — 96:103 (29:14, 26:31, 19:30, 22:28)
М: Бэйн (28 + 13 подборов), Джексон (22), Альдама, Уильямс (оба — 11)
Х: Брукс (26), Ванвлит (16), Шенгюн (15)
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