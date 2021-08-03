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Алексей Лень вернется в «Сакраменто»

03:26
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Центровой Алексей Лень вернется в «Сакраменто», сообщает журналист The Athletic Шэмс Чарания.

По информации источника, «Кингз» согласовали контракт на 2 года с 28-летним украинцем.

Лень выступал за «Сакраменто» в сезоне-2019/20. Предыдущей командой баскетболиста был «Вашингтон», где он набирал в среднем 6,6 очка и 4,1 подбора за матч.

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Иван Торопцев все материалы автора

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