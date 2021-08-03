Алексей Лень вернется в «Сакраменто»
Центровой Алексей Лень вернется в «Сакраменто», сообщает журналист The Athletic Шэмс Чарания.
По информации источника, «Кингз» согласовали контракт на 2 года с 28-летним украинцем.
Free agent Alex Len has agreed to a two-year deal with the Sacramento Kings, his agency @SIGSports tells @TheAthletic @Stadium.— Shams Charania (@ShamsCharania) August 2, 2021
Лень выступал за «Сакраменто» в сезоне-2019/20. Предыдущей командой баскетболиста был «Вашингтон», где он набирал в среднем 6,6 очка и 4,1 подбора за матч.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю