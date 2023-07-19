«Сакраменто» подписал MVP Евролиги Везенкова

«Сакраменто» объявил на официальном сайте о подписании контракта с форвардом Сашей Везенковым. 27-летний болгарин последние 5 лет выступал за «Олимпиакос».

По информации ESPN, Везенков заключил с «Кингз» трехлетний контракт на 19,975 миллиона долларов.

«Бруклин» в 2017 году выбрал Везенкова под 57-м номером на драфте.

В сезоне-2022/23 болгарский форвард был признан самым ценным игроком Евролиги. В 38 матчах он набирал в среднем по 17,2 очка и 6,8 подбора.