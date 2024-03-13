«Милуоки» проиграл «Сакраменто». Адетокунбо оформил дабл-дабл
«Сакраменто» победил «Милуоки» в матче регулярного чемпионата НБА — 129:94. Форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо стал самым результативным игроком встречи, оформив дабл-дабл.
В другой встрече «Клипперс» дома проиграли «Миннесоте» — 100:118. Атакующий защитник «Тимбервулвз» Энтони Эдвардс набрал 37 очков.
НБА
Регулярный чемпионат
«Сакраменто» — «Милуоки» — 129:94 (38:30, 37:26, 20:22, 34:16)
С: Фокс (29), Монк (25), Сабонис (22 + 11 подборов), Барнс (16).
М: Я. Адетокунбо (30 + 13 подборов), Бизли (11), Портис (11), Лиллард (10).
«Клипперс» — «Миннесота» — 100:118 (34:21, 29:34, 15:29, 22:34)
К: Джордж (22), Харден (12), Пауэлл (11).
М: Эдвардс (37), Александер-Уокер (28), Конли (23).
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