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«Милуоки» проиграл «Сакраменто». Адетокунбо оформил дабл-дабл

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Сакраменто» победил «Милуоки» в матче регулярного чемпионата НБА — 129:94. Форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо стал самым результативным игроком встречи, оформив дабл-дабл.

В другой встрече «Клипперс» дома проиграли «Миннесоте» — 100:118. Атакующий защитник «Тимбервулвз» Энтони Эдвардс набрал 37 очков.

НБА

Регулярный чемпионат

«Сакраменто» — «Милуоки» — 129:94 (38:30, 37:26, 20:22, 34:16)

С: Фокс (29), Монк (25), Сабонис (22 + 11 подборов), Барнс (16).

М: Я. Адетокунбо (30 + 13 подборов), Бизли (11), Портис (11), Лиллард (10).

«Клипперс» — «Миннесота» — 100:118 (34:21, 29:34, 15:29, 22:34)

К: Джордж (22), Харден (12), Пауэлл (11).

М: Эдвардс (37), Александер-Уокер (28), Конли (23).

Источник: https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/
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НБА
БК Лос-Анджелес Клипперс
БК Милуоки Бакс
БК Миннесота Тимбервулвз
БК Сакраменто Кингз
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