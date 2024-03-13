Стефен Карри рассказал о возможном участии в президентской гонке в США

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри допустил, что он может рассмотреть возможность баллотироваться на пост президента США после завершения карьеры игрока.

«Может быть. Я заинтересован в том, чтобы использовать каждую часть своего влияния во благо — любым доступным мне способом. 2028 год? В любом случае это еще не скоро», — сказал Карри в эфире CBS Morning.

В нынешнем сезоне 35-летний Карри сыграл 59 матчей, набирая в среднем 26,9 очка.

«Голден Стэйт» занимает десятое место в турнирной таблице Западной конференции НБА, набрав 98 очков в 64 матчах.