Дабл-дабл Адетокунбо помог «Милуоки» обыграть «Сакраменто», «Голден Стэйт» проиграл «Бостону»

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«Сакраменто» на своем паркете проиграл «Милуоки» в матче регулярного чемпионата НБА — 126:135. Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Бакс» Яннис Адетокунбо, оформивший дабл-дабл.

В другой встрече «Голден Стэйт» потерпел поражение от «Бостона» — 88:110.

НБА

Регулярный чемпионат

«Голден Стэйт» — «Бостон» — 88:110 (17:23, 15:25, 37:31, 19:31)

Г: Пул (29), Томпсон (18).

Б: Браун (26), Тейтум (26 + 12 подборов), Смарт (20).

«Сакраменто» — «Милуоки» — 126:135 (31:28, 30:40, 31:33, 34:34)

С: Сабонис (22), Фокс (21), Дивинченцо (19), Митчелл (19).

М: Я. Адетокунбо (36 + 10 подборов), Миддлтон (32), Холидэй (21).