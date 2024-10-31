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Сегодня, 13:50

Кириленко выступил против игры в большинстве и драк в баскетболе на примере хоккея

Руслан Минаев
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Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко прокомментировал предложение главного тренера «Бостона» Джо Маззуллы о том, чтобы ввести в НБА игру в большинстве и разрешить драки, как в НХЛ.

«На мой взгляд, это неправильно в баскетболе. Я бы не хотел смотреть такую игру. Жесткость — да, грубость — перебор, уже нет», — цитирует Кириленко ТАСС.

Маззулла вместе с «Бостоном» стал чемпионом НБА в сезона-2023/24. В финальной серии «Селтикс» обыграли «Даллас» со счетом 4-1.

Источник: ТАСС
Баскетбол
НБА
Андрей Кириленко
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