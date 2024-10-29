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Сегодня, 05:45

«Денвер» обыграл «Торонто» в овертайме, Йокич сделал дабл-дабл

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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«Денвер» на выезде обыграл «Торонто» в матче регулярного чемпионата НБА — 127:125 ОТ.

Самым результативным баскетболистом встречи стал центровой гостей Никола Йокич. Серб сделал дабл-дабл — у него 40 очков и 10 подборов.

В параллельных матчах «Вашингтон» победил «Атланту» (121:119), «Чикаго» оказался сильнее «Мемфиса» (126:123), а «Сан-Антонио» уступил «Хьюстону» (101:106).

НБА

Регулярный чемпионат

«Торонто» — «Денвер» — 125:127 ОТ (30:29, 32:25, 26:29, 26:31, 11:13)

Т: Барнс (21 + 12 подборов), Барретт (20), Пелтль (16 + 19 подборов)

Д: Йокич (40 + 10 подборов), Мюррэй, Браун (оба — 17)

«Атланта» — «Вашингтон» — 119:121 (28:25, 33:29, 22:30, 36:37)

А: Джонсон (29 + 12 подборов), Капела (16), Нэнс-мл. (15)

В: Пул (26), Кузма (25 + 11 подборов), Кисперт (21)

«Мемфис» — «Чикаго» — 123:126 (32:22, 36:32, 32:39, 23:33)

М: Бэйн (30), Джексон (19), ЛаРавия (17)

Ч: Лавин (30), Вучевич (22), Уайт (20)

«Сан-Антонио» — «Хьюстон» — 101:106 (15:29, 30:33, 30:25, 26:19)

С: Сохан (22), Пол (16), Бранэм (15), Вембаньяма (14 + 20 подборов)

Х: Грин (36), Смит (17), Шенгюн (12 + 12 подборов)

БК Денвер Наггетс
БК Торонто Рэпторз
Никола Йокич
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