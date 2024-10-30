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«Голден Стэйт» без Карри обыграл «Нью-Орлеан»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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«Голден Стэйт» дома обыграл «Нью-Орлеан» в матче регулярного чемпионата НБА — 124:106.

Самым результативным баскетболистом встречи стал форвард гостей Зайон Уильямсон, набравший 31 очко.

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри пропустил матч из-за травмы лодыжки.

НБА

Регулярный чемпионат

«Голден Стэйт» — «Нью-Орлеан» — 124:106 (14:31, 33:20, 40:28, 37:27)

Г: Хилд (28), Уотерс III (21), Подземски (19)

Н: Уильямсон (31), Ингрэм (30), Мисси (9)

БК Голден Стэйт Уорриорз
БК Нью-Орлеан Пеликанс
Стефен Карри
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