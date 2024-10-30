«Голден Стэйт» без Карри обыграл «Нью-Орлеан»
«Голден Стэйт» дома обыграл «Нью-Орлеан» в матче регулярного чемпионата НБА — 124:106.
Самым результативным баскетболистом встречи стал форвард гостей Зайон Уильямсон, набравший 31 очко.
Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри пропустил матч из-за травмы лодыжки.
НБА
Регулярный чемпионат
«Голден Стэйт» — «Нью-Орлеан» — 124:106 (14:31, 33:20, 40:28, 37:27)
Г: Хилд (28), Уотерс III (21), Подземски (19)
Н: Уильямсон (31), Ингрэм (30), Мисси (9)
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