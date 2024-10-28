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Сегодня, 06:12

«Клипперс» нанесли «Голден Стэйт» первое поражение в сезоне

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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«Клипперс» на выезде обыграли «Голден Стэйт» в матче регулярного чемпионата НБА — 112:104.

Самым результативным баскетболистом встречи стал форвард хозяев Эндрю Уиггинс, набравший 29 очков.

«Голден Стэйт» потерпел первое поражение в сезоне-2024/25.

НБА

Регулярный чемпионат

«Голден Стэйт» — «Клипперс» — 104:112 (34:34, 20:25, 25:27, 25:26)

Г: Уиггинс (29), Карри (18), Куминга (12)

К: Зубац (23 + 17 подборов), Харден (23 + 11 передач), Пауэлл (20)

БК Голден Стэйт Уорриорз
БК Лос-Анджелес Клипперс
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