«Клипперс» нанесли «Голден Стэйт» первое поражение в сезоне
«Клипперс» на выезде обыграли «Голден Стэйт» в матче регулярного чемпионата НБА — 112:104.
Самым результативным баскетболистом встречи стал форвард хозяев Эндрю Уиггинс, набравший 29 очков.
«Голден Стэйт» потерпел первое поражение в сезоне-2024/25.
НБА
Регулярный чемпионат
«Голден Стэйт» — «Клипперс» — 104:112 (34:34, 20:25, 25:27, 25:26)
Г: Уиггинс (29), Карри (18), Куминга (12)
К: Зубац (23 + 17 подборов), Харден (23 + 11 передач), Пауэлл (20)
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