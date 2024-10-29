«Юта» проиграла «Далласу» и потерпела третье поражение подряд

«Даллас» дома обыграл «Юту» в матче регулярного чемпионата НБА — 110:102.

Самыми результативными баскетболистами встречи стали защитники Кайри Ирвинг и Колин Секстон — оба набрали по 23 очка.

«Юта» потерпела третье поражение подряд — «Джаз» еще не одержали ни одной победы в сезоне-2024/25.

НБА

Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Юта» — 110:102 (27:19, 22:24, 33:27, 28:32)

Д: Ирвинг (23), Томпсон (18), Дончич (15)

Ю: Секстон (23), Маркканен, Джордж (оба — 17)

29 октября. Даллас. «American Airlines Center».