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Сегодня, 06:13

«Юта» проиграла «Далласу» и потерпела третье поражение подряд

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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«Даллас» дома обыграл «Юту» в матче регулярного чемпионата НБА — 110:102.

Самыми результативными баскетболистами встречи стали защитники Кайри Ирвинг и Колин Секстон — оба набрали по 23 очка.

«Юта» потерпела третье поражение подряд — «Джаз» еще не одержали ни одной победы в сезоне-2024/25.

НБА

Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Юта» — 110:102 (27:19, 22:24, 33:27, 28:32)

Д: Ирвинг (23), Томпсон (18), Дончич (15)

Ю: Секстон (23), Маркканен, Джордж (оба — 17)

29 октября. Даллас. «American Airlines Center».

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