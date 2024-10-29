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«Орландо» обыграл «Индиану», Банкеро набрал 50 очков

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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«Орландо» дома обыграл «Индиану» в матче регулярного чемпионата НБА — 119:115.

Самым результативным баскетболистом встречи стал форвард хозяев Паоло Банкеро, набравший 50 очков.

«Орландо» одержал третью победу в четырех матчах сезона-2024/25, у «Индианы» — третье поражение подряд.

НБА

Регулярный чемпионат

«Орландо» — «Индиана» — 119:115 (35:36, 36:23, 22:39, 26:17)

О: Банкеро (50 + 13 подборов), Саггс (25), М. Вагнер (14)

И: Сиакам (26), Хэлибертон (19 + 10 передач), Топпин (14)

БК Индиана Пэйсерс
БК Орландо Мэджик
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