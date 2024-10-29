«Орландо» обыграл «Индиану», Банкеро набрал 50 очков
«Орландо» дома обыграл «Индиану» в матче регулярного чемпионата НБА — 119:115.
Самым результативным баскетболистом встречи стал форвард хозяев Паоло Банкеро, набравший 50 очков.
«Орландо» одержал третью победу в четырех матчах сезона-2024/25, у «Индианы» — третье поражение подряд.
НБА
Регулярный чемпионат
«Орландо» — «Индиана» — 119:115 (35:36, 36:23, 22:39, 26:17)
О: Банкеро (50 + 13 подборов), Саггс (25), М. Вагнер (14)
И: Сиакам (26), Хэлибертон (19 + 10 передач), Топпин (14)
Новости