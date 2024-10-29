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Сегодня, 07:40

«Финикс» нанес «Лейкерс» первое поражение в сезоне, Букер набрал 33 очка

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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«Финикс» дома обыграл «Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА — 109:105.

Самым результативным баскетболистом встречи стал атакующий защитник хозяев Девин Букер, набравший 33 очка.

«Лейкерс» потерпели первое поражение в сезоне-2024/25.

В параллельном матче «Сакраменто» на своей площадке победил «Портленд» (111:98).

НБА

Регулярный чемпионат

«Финикс» — «Лейкерс» — 109:105 (25:34, 25:14, 26:35, 33:22)

Ф: Букер (33), Дюрант (30), Бил (15)

Л: Дэвис (29 + 15), Ривз (23), Хачимура (20 + 10 подборов)

«Сакраменто» — «Портленд» — 111:98 (25:20, 26:23, 38:28, 22:27)

С: Фокс (24), Дерозан (23), Хьюртер (18)

П: Эйтон (20 + 11 подборов), Хендерсон (18), Уокер (15)

БК Лос-Анджелес Лейкерс
БК Финикс Санс
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