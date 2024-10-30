«Сакраменто» победил «Юту», Сабонис сделал дабл-дабл

«Сакраменто» на выезде обыграл «Юту» в матче регулярного чемпионата НБА — 113:96.

Самым результативным баскетболистом встречи стал центровой гостей Домантас Сабонис. Литовец сделал дабл-дабл: у него 28 очков и 11 подборов.

«Юта» потерпела четвертое поражение подряд. «Джаз» еще не выиграли ни одного матча в сезоне-2024/25.

НБА

Регулярный чемпионат

«Юта» — «Сакраменто» — 96:113 (22:34, 30:27, 14:29, 30:23)

Ю: Кларксон (21), Коллинз (18), Филиповски (12)

С: Сабонис (28 + 11 подборов), Дерозан (20), Фокс (19)