«Клипперс» проиграли «Портленду» в Лос-Анджелесе

«Клипперс» дома проиграли «Портленду» в матче регулярного чемпионата НБА — 105:106.

Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Норман Пауэлл — 30 очков.

«Клипперс» потерпели второе поражение в четырех матчах сезона и занимают 8-е место в таблице Западной конференции. «Портленд» одержал вторую победу в пяти играх.

НБА. Регулярный чемпионат

«ЛА Клипперс» — «Портленд» — 105:106 (26:24, 24:30, 35:28, 20:24)

Л-А: Пауэлл (30), Харден (19+10 передач), Портер мл. (10)

П: Саймонс (25), Эйтон (15+12 подборов), Хендерсон (14)

31 октября. Лос-Анджелес. Crypto.cоm Arena.