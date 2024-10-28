В «Майами» установили бронзовую статую в честь Уэйда
«Майами» установил статую трехкратного чемпиона НБА в составе клуба Дуэйна Уэйда.
Открытие бронзовой скульптуры состоялось в воскресенье, 27 октября.
Уэйд стал первым игроком в истории «Хит», увековеченным статуей возле спортивного комплекса «Касейя-центр» команды.
«С ума сойти. Мне хотелось прочувствовать этот момент. Жизнь проходит так быстро, очень редко мы можем что-то почувствовать, потому что всегда куда-то спешим. Я хотел пережить этот момент. Мне хотелось посмотреть на это», — сказал Уэйд во время церемонии.
Многие болельщики раскритиковали статую из-за того, что она мало напоминает легендарного баскетболиста. Сам Уэйд также пошутил по этому поводу: «Я не могу в это поверить. Кто этот парень?».
Американец выступал за «Майами» с 2003 по 2016 год и в сезоне-2018/19. Он является лидером клуба по количеству очков, игр, передач и перехватов, сделанных бросков и результативных бросков.
Уэйд завершил игровую карьеру в 2019 году. В 2023-м он был включен в Зал славы баскетбола.