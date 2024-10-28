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В «Майами» установили бронзовую статую в честь Уэйда

Алина Савинова
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Статуя в честь Дуэйна Уэйда возле домашней арены «Майами».
Фото Скриншот видео церемонии открытия.

«Майами» установил статую трехкратного чемпиона НБА в составе клуба Дуэйна Уэйда.

Открытие бронзовой скульптуры состоялось в воскресенье, 27 октября.

Уэйд стал первым игроком в истории «Хит», увековеченным статуей возле спортивного комплекса «Касейя-центр» команды.

«С ума сойти. Мне хотелось прочувствовать этот момент. Жизнь проходит так быстро, очень редко мы можем что-то почувствовать, потому что всегда куда-то спешим. Я хотел пережить этот момент. Мне хотелось посмотреть на это», — сказал Уэйд во время церемонии.

Многие болельщики раскритиковали статую из-за того, что она мало напоминает легендарного баскетболиста. Сам Уэйд также пошутил по этому поводу: «Я не могу в это поверить. Кто этот парень?».

Американец выступал за «Майами» с 2003 по 2016 год и в сезоне-2018/19. Он является лидером клуба по количеству очков, игр, передач и перехватов, сделанных бросков и результативных бросков.

Уэйд завершил игровую карьеру в 2019 году. В 2023-м он был включен в Зал славы баскетбола.

Баскетбол
БК Майами Хит
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