Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 03:17

Форвард «Орландо» Банкеро повторил уникальное достижение в НБА, набрав 37 очков в первой половине матча с «Индианой»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Форвард «Орландо» Паоло Банкеро повторил уникальное результативное достижение в НБА во время матча регулярного чемпионата против «Индианы».

В первой половине встречи баскетболист набрал 37 очков, а также сделал 7 подборов и 6 передач.

Банкеро стал третьим игроком в истории лиги, которому удалось набрать как минимум 35 очков, а также сделать минимум 5 подборов и 5 передач в одной половине матча. До него это делали лишь Джеймс Харден и Донован Митчелл.

Читайте также
Захарова рассказала о канадцах и поляках среди пытавшихся вторгнуться в Брянскую область
«Посещают мысли об отставке». Грустный Карпин — после поражения от последней команды РПЛ
Санду заявила о перестановках в правительстве после президентских выборов в Молдавии
Медведь покусал лыжника на Камчатке во время тренировки
Медведев назвал отстранение и арест уместным ответом Зурабишвили
Тео не станут продавать, а Станкович делает скучную и слишком прагматичную команду? Что произошло после матча «Спартака» с «Пари НН»
Популярное видео
В КХЛ будет новый клуб, Уланов покинул штаб Жамнова
Супергол Кордобы принес «Краснодару» победу над «Крыльями»
«Колорадо» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
Ничья «Зенита» и «Локо», «Химки» и «Динамо» забили 7 голов
«Родина» — «Торпедо»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Сокол»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сочи»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Чайка»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ротор»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Спартак» и СКА сцепились после хоккея, Ротенберг отвечает на вопросы
«Ванкувер» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Балтика» — «Урал»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Шинник»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Енисей»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Черноморец»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 13-го тура 26 октября
Почему Никита Серебряков не играет за СКА
«Вегас» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Кудряшов vs Родригес / Василевский vs Тибау: прямой эфир
Бобровский достиг 400 побед в НХЛ
«Тампа-Бэй» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Карри пропустит минимум два матча «Голден Стэйт» из-за травмы голеностопа

Кубок года по футболу

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости