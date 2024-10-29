Форвард «Орландо» Банкеро повторил уникальное достижение в НБА, набрав 37 очков в первой половине матча с «Индианой»

Форвард «Орландо» Паоло Банкеро повторил уникальное результативное достижение в НБА во время матча регулярного чемпионата против «Индианы».

В первой половине встречи баскетболист набрал 37 очков, а также сделал 7 подборов и 6 передач.

Банкеро стал третьим игроком в истории лиги, которому удалось набрать как минимум 35 очков, а также сделать минимум 5 подборов и 5 передач в одной половине матча. До него это делали лишь Джеймс Харден и Донован Митчелл.