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Разыгрывающий «Голден Стэйт» Карри досрочно закончил матч с «Бостоном» из-за травмы

Иван Торопцев
Корреспондент
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Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри получил травму во время матча регулярного чемпионата НБА против «Бостона».

В конце второй четверти Карри повредил левую ногу в борьбе с защитником «Селтикс» Маркусом Смартом, после чего покинул площадку.

Во время большого перерыва пресс-служба «Уорриорз» сообщила, что 34-летний американец не сможет вернуться в игру.

В матче с «Бостоном» Карри успел провести на площадке 13 минут и 40 секунд, набрав 3 очка, 1 подбор и 2 передачи.

БК Бостон Селтикс
БК Голден Стэйт Уорриорз
Стефен Карри
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