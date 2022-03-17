Разыгрывающий «Голден Стэйт» Карри досрочно закончил матч с «Бостоном» из-за травмы

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри получил травму во время матча регулярного чемпионата НБА против «Бостона».

В конце второй четверти Карри повредил левую ногу в борьбе с защитником «Селтикс» Маркусом Смартом, после чего покинул площадку.

Во время большого перерыва пресс-служба «Уорриорз» сообщила, что 34-летний американец не сможет вернуться в игру.

В матче с «Бостоном» Карри успел провести на площадке 13 минут и 40 секунд, набрав 3 очка, 1 подбор и 2 передачи.