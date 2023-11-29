«Сакраменто» победил «Голден Стэйт», отыграв отставание в 24 очка
«Сакраменто» обыграл «Голден Стэйт» дома в матче регулярного чемпионата НБА — 124:123.
«Кингз» уступали сопернику 24 очка к концу первой половины встречи, но смогли отыграться.
Победный бросок за 7,4 секунды до конца четвертой четверти забросил защитник хозяев Малик Монк.
НБА
Регулярный чемпионат
«Сакраменто» — «Голден Стэйт» — 124:123 (29:37, 26:35, 40:32, 29:19)
С: Фокс (29 + 1- подборов), Монк, Хьюртер (оба — 21)
Г: Карри (29 + 10 подборов), Уиггинс (29), Томпсон (20 + 11 подборов)
29 ноября. Сакраменто. «Golden 1 Center».
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