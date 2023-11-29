«Даллас» обыграл «Хьюстон», Дончич набрал 41 очко
«Даллас» обыграл «Хьюстон» дома в матче регулярного чемпионата НБА — 119:115.
Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий хозяев Лука Дончич, набравший 41 очко.
В параллельном матче «Миннесота» победила «Оклахому» — 106:103.
НБА
Регулярный чемпионат
«Даллас» — «Хьюстон» — 121:115 (29:22, 25:28, 30:38, 37:27)
Д: Дончич (41 + 9 подборов + 9 передач), Ирвинг (27), Джонс (15)
Х: Шенгюн (31), Брукс, Смит-мл. (оба — 16)
29 ноября. Даллас. «American Airlines Center».
«Миннесота» — «Оклахома» — 106:103 (19:29, 34:32, 23:17, 30:25)
М: Эдвардс (21), Гобер (17 + 16 подборов), Браун (17)
О: Гилджес-Александер (32), Холмгрен (16), Уоллес, Гидди, Уильямс (все трое — 10)
29 ноября. Миннеаполис. «Target Center».
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