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Сегодня, 06:25

«Сакраменто» обыграл «Голден Стэйт» в первом матче серии плей-офф НБА

Сергей Разин
корреспондент
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«Сакраменто» в стартовом матче первого раунда плей-офф НБА обыграл «Голден Стэйт» со счетом 126:123.

Самым результативным на паркете стал защитник «Кингз» Малик Монк, набравший 32 очка. У защитника «Уорриорз» Стефена Карри 30 очков.

Счет в серии стал 1-0 в пользу «Сакраменто». Следующий матч пройдет 18 апреля и начнется в 5:00 мск.

НБА. Плей-офф. 1/8 финала

«Сакраменто» — «Голден Стэйт» — 126:123 (29:29, 26:32, 36:29, 35:33)

Счет в серии: 1-0

16 апреля. Сакраменто. «Golden 1 Center».

БК Голден Стэйт Уорриорз
БК Сакраменто Кингз
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