Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Игры
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 07:56

Леброн считает, что в плей-офф любая команда сможет добиться успеха

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Нападающий «Лейкерс» Леброн Джеймс рассказал о том, чувствует ли он, что в Западной конференции нет явного фаворита и открыт ли путь к финалу всем командам в этом сезоне.

«В плей-офф участвует 16 команд, и каждая из 16 команд всегда имеет шанс добиться успеха», — цитирует Леброна журналист The Athletic Йован Буха в своих социальных сетях.

По итогам регулярного чемпионата «Лейкерс» заняли седьмое место в Западной конференции.

Первый матч между клубами состоится 16 апреля. Начало — в 22.00 мск.

НБА
БК Лос-Анджелес Лейкерс
Леброн Джеймс
1
0
Читайте также
Медведев дал отповедь Звереву. Россиянин готов к вражде с немцем
Украина ввела санкции против Акинфеева, Авербуха и других российских спортсменов
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме
Зеленский ввел новые санкции против России
В Киеве готовятся эвакуировать часть горожан из-за повышения уровня воды в Днепре
В Артемовске боевика ВСУ приняли за российского солдата и обрадовались
Популярное видео
Тимофей Мозгов встретился с юными поклонниками
Тимофей мозгов - о карьере в НБА
Тимофей Мозгов: "У Блатта любимчиков нет"
"Кливленд" и дети
Тимофей Мозгов: "Чувствуем себя как дома"
Леброн Джеймс отрабатывает реализацию
Дэвид Блатт: "Приложим все усилия, чтобы порадовать Россию"
Тимофей Мозгов: "Будем играть изо всех сил"
Тимофей Мозгов: "Собой недоволен"
Кириленко готов вернуться в строй!
Знаешь баскетбол? Найди здесь Леброна!
Швед - в команде Чарльза Баркли!
"Миннесоте" пора думать о новом сезоне
Швед попал на Звездный уик-энд!
Травма партнера - шанс для Мозгова
"Миннесоту" прорвало!
Шансы "Миннесоты" тают
"Миннесоте" нужна передышка
Кириленко - среди великих
Худший матч "Миннесоты"
2000-я передача Кириленко
Рекорд Шведа и победа "Миннесоты"
Швед не прошел проверку Уэйдом
Нужен ли Мозгову обмен?
Кириленко и Швед - в стартовой пятерке!
Российский рекорд НБА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Сакраменто» обыграл «Голден Стэйт» в первом матче серии плей-офф НБА
Новости
RSS RSS
Все новости