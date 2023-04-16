Леброн считает, что в плей-офф любая команда сможет добиться успеха

Нападающий «Лейкерс» Леброн Джеймс рассказал о том, чувствует ли он, что в Западной конференции нет явного фаворита и открыт ли путь к финалу всем командам в этом сезоне.

«В плей-офф участвует 16 команд, и каждая из 16 команд всегда имеет шанс добиться успеха», — цитирует Леброна журналист The Athletic Йован Буха в своих социальных сетях.

По итогам регулярного чемпионата «Лейкерс» заняли седьмое место в Западной конференции.