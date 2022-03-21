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Сегодня, 04:47

31 очко Букера помогли «Финиксу» обыграть «Сакраменто»

Сергей Разин
корреспондент
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«Финикс» в матче регулярного чемпионата НБА в овертайме обыграл «Сакраменто» со счетом 127:124.

Самым результативным на паркете стал защитник «Санс» Девин Букер, набравший 31 очко.

После этого матча «Финикс» с 58 победами лидирует в Западной конференции, «Сакраменто» с 25 победами — на 13-й строчке.

НБА

Регулярный сезон

«Сакраменто» — «Финикс» — 124:127 ОТ (26:22, 33:27, 28:34, 23:27, 14:14)

«Атланта» — Нью-Орлеан" - 112:117 (18:35, 32:25, 26:31, 36:26)

«Орландо» — «Оклахома-Сити» — 90:85 (31:25, 14:18, 17:21, 28:21)

21 марта.

БК Сакраменто Кингз
БК Финикс Санс
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