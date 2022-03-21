36 очков Митчелла помогли «Юте» обыграть «Никс»

«Юта» в матче регулярного чемпионата НБА обыграла «Никс» со счетом 108:93.

Самым результативным на паркете стал защитник «Джаз» Донован Митчелл, набравший 36 очков.

После этого матча «Юта» с 45 победами занимает четвертое место в Западной конференции, «Никс» с 30 победами — на 12-й строчке Востока.

НБА

Регулярный сезон

«Нью-Йорк Никс» — «Юта» — 93:108 (31:26, 22:34, 20:25, 20:23)

«Денвер» — «Бостон» — 104:124 (27:33, 16:35, 32:30, 29:26)

21 марта.