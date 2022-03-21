Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 05:40

36 очков Митчелла помогли «Юте» обыграть «Никс»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в

«Юта» в матче регулярного чемпионата НБА обыграла «Никс» со счетом 108:93.

Самым результативным на паркете стал защитник «Джаз» Донован Митчелл, набравший 36 очков.

После этого матча «Юта» с 45 победами занимает четвертое место в Западной конференции, «Никс» с 30 победами — на 12-й строчке Востока.

НБА

Регулярный сезон

«Нью-Йорк Никс» — «Юта» — 93:108 (31:26, 22:34, 20:25, 20:23)

«Денвер» — «Бостон» — 104:124 (27:33, 16:35, 32:30, 29:26)

21 марта.

БК Бостон Селтикс
БК Денвер Наггетс
БК Нью-Йорк Никс
БК Юта Джаз
0
Читайте также
Сахар: польза и вред. Что будет, если есть сахар каждый день, и где его купить
Хави — гений. Тренер вернул «Барселоне» тики-таку, научил безнадежного Дембеле играть в футбол и разнес «Реал»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

31 очко Букера помогли «Финиксу» обыграть «Сакраменто»
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости