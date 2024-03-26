Сабонис стал пятым игроком в истории НБА, сделавшим 25 трипл-даблов за сезон

Центровой «Сакраменто» Домантас Сабонис набрал 11 очков, а также сделал 13 подборов и 10 передач в матче регулярного чемпионата НБА против «Филадельфии» (108:96).

Литовец сделал 25-й трипл-дабл в сезоне-2023/24. Сабонис стал пятым баскетболистом в истории НБА, которому удалось оформить 25 трипл-даблов за один сезон.

До Сабониса 25 или более трипл-даблов за сезон в НБА делали Оскар Робертсон, Уилт Чемберлен, Расселл Уэстбрук и Никола Йокич.

Домантас Сабонис — сын бывшего баскетболиста сборной СССР, олимпийского чемпиона-1988 Арвидаса Сабониса.