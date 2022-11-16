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Йокич попал в ковид-протокол НБА и не сыграет против «Нью-Йорка»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Центровой «Денвера» Никола Йокич пропустит матч регулярного чемпионата НБА против «Нью-Йорка». Как сообщает ESPN, 27-летний серб был включен в ковид-протокол лиги.

Это десятый игрок в НБА, попавший в этом сезоне в ковид-протокол. По правилам, он сможет вернуться к играм, когда получит допуск или автоматически через 10 дней.

В этом сезоне Йокич сыграл в 13 матчах, набирая в среднем по 20,8 очка, 9,5 подбора и 8,9 передачи в среднем за матч.

Матч «Денвер» — «Нью-Йорк» состоится в четверг, 17 ноября. Начало встречи — 6.00 по московскому времени.

БК Денвер Наггетс
БК Нью-Йорк Никс
Никола Йокич
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