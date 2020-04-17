С 15 мая зарплаты игроков НБА будут урезаны на 25 процентов

НБА и профсоюз игроков лиги пришли к соглашению, что 25 процентов зарплаты баскетболистов будут удержаны. Эта экстренная мера вступит в силу с 15 мая, сообщает в Twitter инсайдер Эдриан Войнаровски.

Если регулярный чемпионат будет отменен окончательно, то эти суммы могут быть пересмотрены. Ранее НБА предлагала удерживать до 50 процентов заработной платы игроков.

Сезон был приостановлен 11 марта после того, как центровой «Юты» Руди Гобер сдал положительный тест на COVID-19.