Руди Гобер стал игроком «Миннесоты»

«Миннесота» на официальном сайте объявила о переходе центрового Руди Гобера. Он будет выступать за команду под 27-м номером.

Ранее «Юта» согласилась отдать Гобера в обмен на Малика Бизли, Патрика Беверли, Леандро Больмаро, Джарреда Вандербилта, Уокера Кесслера и четыре драфт-пика.

В минувшем сезоне Гобер, который является трехкратным лучшим игроком оборонительного плана в лиге, провел 66 матчей, набирая в среднем по 15,6 очка, 14,7 подбора и 2,1 блок-шота.