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Сегодня, 20:57

Руди Гобер стал игроком «Миннесоты»

Иван Шитик
Корреспондент
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«Миннесота» на официальном сайте объявила о переходе центрового Руди Гобера. Он будет выступать за команду под 27-м номером.

Ранее «Юта» согласилась отдать Гобера в обмен на Малика Бизли, Патрика Беверли, Леандро Больмаро, Джарреда Вандербилта, Уокера Кесслера и четыре драфт-пика.

В минувшем сезоне Гобер, который является трехкратным лучшим игроком оборонительного плана в лиге, провел 66 матчей, набирая в среднем по 15,6 очка, 14,7 подбора и 2,1 блок-шота.

БК Миннесота Тимбервулвз
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