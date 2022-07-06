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Сегодня, 21:11

«Майами» продлил контракт с форвардом Калебом Мартином

Иван Шитик
Корреспондент
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«Майами» договорился о продлении контракта с форвардом Калебом Мартином, который является ограниченно свободным агентом, сообщает The Athletic.

За следующие три сезона 26-летний Мартин получит более 20 миллионов долларов.

Этим летом Калеб был ограниченно свободным агентом после завершения контракта с командой из Флориды.

Его статистика за сезон-2021/22: 9,2 очка, 3,8 подбора и 1,0 перехват.

Ранее его брат-близнец Коди получил продление от «Шарлотт» — 32 миллиона на четыре года.

БК Майами Хит
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