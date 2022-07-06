«Портленд» отчислит разыгрывающего Эрика Бледсоу
«Портленд» планирует отчислить 32-летнего разыгрывающего Эрика Бледсоу, пишет инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.
«Блэйзерс» отчисляют Бледсоу, чтобы вписать в платежную ведомость новые контракты, заключенные в это межсезонье.
За сезон-2022/23 Бледсоу получит только 3,9 миллиона долларов, так как полностью гарантированным (19,4 миллиона) год мог стать после 10 июля.
В минувшем сезоне он играл за «Клипперс», набирая по 9,9 очка, 4,2 передачи, 3,4 подбора и 1,3 перехвата.
В феврале Бледсоу был включен в сделку по переходу Роберта Ковингтона и Нормана Пауэлла.
Новости