Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 19:05

«Портленд» отчислит разыгрывающего Эрика Бледсоу

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

«Портленд» планирует отчислить 32-летнего разыгрывающего Эрика Бледсоу, пишет инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

«Блэйзерс» отчисляют Бледсоу, чтобы вписать в платежную ведомость новые контракты, заключенные в это межсезонье.

За сезон-2022/23 Бледсоу получит только 3,9 миллиона долларов, так как полностью гарантированным (19,4 миллиона) год мог стать после 10 июля.

В минувшем сезоне он играл за «Клипперс», набирая по 9,9 очка, 4,2 передачи, 3,4 подбора и 1,3 перехвата.

В феврале Бледсоу был включен в сделку по переходу Роберта Ковингтона и Нормана Пауэлла.

БК Портленд Трэйл Блэйзерс
0
Читайте также
Скандал с Шараповой и праздником на Уимблдоне: «культура отмены» или «так получилось»?
«Торпедо» ведет переговоры с Кокориным, Родригао уже в «Зените», Евгеньев – в «Крыльях». Главные трансферные слухи РПЛ 6 июля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В контракте Зайона Уильямсона прописаны специальные опции на случай новой травмы
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты
Новости
RSS RSS
Все новости