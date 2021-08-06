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«Лейкерс» объявили о подписании контракта с Тревором Аризой

21:57
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«Лейкерс» объявили о подписании контракта с защитником Тревором Аризой. Соглашение рассчитано на один сезон, сообщает сайт клуба.

Ариза возвращается в клуб, с которым выигрывал чемпионский перстень в 2009-м. Прошлый сезон он доигрывал в «Майами», где в 30 матчах набирал в среднем 9,4 очка и 4,8 подбора.

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Иван Шитик все материалы автора

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