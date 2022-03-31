Томаш Саторански стал третьим в истории НБА с дабл-даблом при 0 набранных очков

Разыгрывающий «Вашингтона» Томаш Саторански стал третьим игроком в истории НБА, кто оформил дабл-дабл в матче и при этом не набрал ни одного очка.

В матче против «Орландо» чешский баскетболист отметился 10 подборами и 13 передачами, выполнив всего два броска с игры, которые оказались неточными.

Причем в этом сезоне это уже второй такой случай. Разыгрывающий «Оклахомы» Джош Гидди 26 декабря 2021 года сделал дабл-дабл (0+10+10) в матче против «Нью-Орлеана».

Первым баскетболистом с такими показателями был Норм Ван Лир, который оформил 11 подборов и 13 передач в 1971 году.

В сезоне-2021/22 30-летний баскетболист сыграл за «Вашингтон» 16 матчей, набирая в среднем 4,5 очка, 2,8 подбора и 4,1 передачи.