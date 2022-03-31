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«Голден Стэйт» проиграл «Финиксу». «Уорриорз» потерпели четвертое поражение подряд

«Голден Стэйт» проиграл «Финиксу»
Евгений Козинов
Корреспондент
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31 марта. «Голден Стэйт» — «Финикс» — 103:107.
Фото Twitter

«Голден Стэйт» проиграл «Финиксу» в матче регулярного чемпионата НБА — 103:107. «Уорриорз» потерпели четвертое поражение подряд.

Однако самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник «Голден Стэйт» Джордан Пул, набравший 38 очков.

«Финикс» лидирует в Западной конференции с результатом 62-14. «Голден Стэйт» идет на третьей строчке — 48-29.

НБА

Регулярный чемпионат

«Голден Стэйт» — «Финикс» — 103:107 (32:29, 16:21, 27:27, 28:30)

Г: Пул (38), Уиггинс (19), Томпсон (13).

Ф: Букер (22), Бриджес (22), Эйтон (16 + 16 подборов), Пол (15).

БК Голден Стэйт Уорриорз
БК Финикс Санс
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