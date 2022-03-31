«Голден Стэйт» проиграл «Финиксу». «Уорриорз» потерпели четвертое поражение подряд
«Голден Стэйт» проиграл «Финиксу»
«Голден Стэйт» проиграл «Финиксу» в матче регулярного чемпионата НБА — 103:107. «Уорриорз» потерпели четвертое поражение подряд.
Однако самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник «Голден Стэйт» Джордан Пул, набравший 38 очков.
«Финикс» лидирует в Западной конференции с результатом 62-14. «Голден Стэйт» идет на третьей строчке — 48-29.
НБА
Регулярный чемпионат
«Голден Стэйт» — «Финикс» — 103:107 (32:29, 16:21, 27:27, 28:30)
Г: Пул (38), Уиггинс (19), Томпсон (13).
Ф: Букер (22), Бриджес (22), Эйтон (16 + 16 подборов), Пол (15).
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