«Голден Стэйт» проиграл «Финиксу». «Уорриорз» потерпели четвертое поражение подряд

Читать «СЭ» в

«Голден Стэйт» проиграл «Финиксу» в матче регулярного чемпионата НБА — 103:107. «Уорриорз» потерпели четвертое поражение подряд.

Однако самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник «Голден Стэйт» Джордан Пул, набравший 38 очков.

«Финикс» лидирует в Западной конференции с результатом 62-14. «Голден Стэйт» идет на третьей строчке — 48-29.

НБА

Регулярный чемпионат

«Голден Стэйт» — «Финикс» — 103:107 (32:29, 16:21, 27:27, 28:30)

Г: Пул (38), Уиггинс (19), Томпсон (13).

Ф: Букер (22), Бриджес (22), Эйтон (16 + 16 подборов), Пол (15).