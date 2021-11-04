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«Голден Стэйт» обыграл «Шарлотт», «Сакраменто» переиграл «Нью-Орлеан»

07:29
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«Голден Стэйт» переиграл «Шарлотт» (114:92) в матче регулярного чемпионата НБА. В другой встрече «Сакраменто» обыграл «Нью-Орлеан» (112:99).

НБА

Регулярный чемпионат

«Голден Стэйт» — «Шарлотт» — 114:92 (21:26, 32:26, 27:15, 34:25)

Г: Пул (31), Карри (15), Ли (15), Пэйтон (14).

Ш: Бриджес (32), Хэйворд (23 + 11 подборов), Болл (14).

«Сакраменто» — «Нью-Орлеан» — 112:99 (27:26, 29:26, 36:35, 20:12)

С: Барнс (23), Халибертон (20), Фокс (19).

Н: Грэм (16), Александер-Уокер (16), Валанчюнас (14 + 11 подборов).

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Евгений Козинов все материалы автора
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