«Голден Стэйт» обыграл «Шарлотт», «Сакраменто» переиграл «Нью-Орлеан»
«Голден Стэйт» переиграл «Шарлотт» (114:92) в матче регулярного чемпионата НБА. В другой встрече «Сакраменто» обыграл «Нью-Орлеан» (112:99).
НБА
Регулярный чемпионат
«Голден Стэйт» — «Шарлотт» — 114:92 (21:26, 32:26, 27:15, 34:25)
Г: Пул (31), Карри (15), Ли (15), Пэйтон (14).
Ш: Бриджес (32), Хэйворд (23 + 11 подборов), Болл (14).
«Сакраменто» — «Нью-Орлеан» — 112:99 (27:26, 29:26, 36:35, 20:12)
С: Барнс (23), Халибертон (20), Фокс (19).
Н: Грэм (16), Александер-Уокер (16), Валанчюнас (14 + 11 подборов).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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