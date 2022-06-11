Карри прокомментировал победу «Голден Стэйт» над «Селтикс» в четвертом матче финальной серии

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри прокомментировал победу над «Селтикс» (107:97, 2-2) в четвертом матче финальной серии НБА.

В прошедшей встрече 34-летний американец набрал 43 очка, 10 подборов и 4 передачи.

«Это невероятно, но я чувствую, что мы можем играть немножечко лучше, — приводит слова Карри Clutch Points. — Но вернуть преимущество площадки в гостях — это уже очень хорошо и важно.Для меня это уже шестой финал. У меня есть большой опыт в смысле того, как сохранять равновесие и спокойствие, веру в себя. Мы понимали, насколько важна эта игра, равно как и вторая в этой серии».

Пятая игра в серии состоится 14 июня на паркете «Чейз Центр» в Сан-Франциско. Начало — 4.00 (мск).