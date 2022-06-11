Карри повторил достижение Джордана и Леброна в НБА

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри набрал 43 очка, 10 подборов и 4 передачи в четвертом матче финальной серии с «Бостоном» (107:97, 2-2).

34-летний американец реализовал 7 из 14 3-очковых и 14 из 26 бросков с игры.

Как сообщает NBA History в Twitter, Карри стал третьим игроком в истории НБА после Майкла Джордана и Леброна Джеймса, который набирал 40 и более очков во встрече финальной серии в возрасте 34 лет или старше.

Пятая игра в серии состоится 14 июня на паркете «Чейз Центр» в Сан-Франциско. Начало — 4.00 (мск).