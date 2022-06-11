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Сегодня, 12:10

Леброн рассматривает вариант с работой на телевидении после завершения карьеры

Карен Саркисян
Корреспондент
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Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс поделился мнением о планах квотербека НФЛ Тома Брэди, поработать журналистом после завершения карьеры.

37-летний американец заявил, что ему интересен вариант с работой на спортивном телевидении.

«О да, когда я узнал, какой контракт подписал Том! Тогда я тоже в теме. Это интересный вариант. У меня будет возможность оставаться в баскетболе и делиться своим пониманием игры. Конечно же, мне хочется оставаться в баскетболе, оставаться всегда», — сказал Леброн.

Джеймс является четырехкратным чемпионом НБА, четырехкратным самым ценным игроком финала НБА, четырехкратным самым ценным игроком НБА, а также самым результативным игроком регулярного чемпионата.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=xoOXiId1HY0&feature=emb_title&ab_channel=UNINTERRUPTED
БК Лос-Анджелес Лейкерс
Леброн Джеймс
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