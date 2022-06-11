Леброн рассматривает вариант с работой на телевидении после завершения карьеры

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс поделился мнением о планах квотербека НФЛ Тома Брэди, поработать журналистом после завершения карьеры.

37-летний американец заявил, что ему интересен вариант с работой на спортивном телевидении.

«О да, когда я узнал, какой контракт подписал Том! Тогда я тоже в теме. Это интересный вариант. У меня будет возможность оставаться в баскетболе и делиться своим пониманием игры. Конечно же, мне хочется оставаться в баскетболе, оставаться всегда», — сказал Леброн.

Джеймс является четырехкратным чемпионом НБА, четырехкратным самым ценным игроком финала НБА, четырехкратным самым ценным игроком НБА, а также самым результативным игроком регулярного чемпионата.