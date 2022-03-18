Разыгрывающий «Голден Стэйт» Карри вернется к началу плей-офф

Звезда «Голден Стэйт» разыгрывающий Стефен Карри успеет восстановиться к началу плей-офф после растяжения связок стопы, сообщает ESPN со ссылкой на источника.

34-летний защитник получил травму во время матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации против «Бостона». В конце второй четверти Карри повредил левую ногу в борьбе с защитником «Селтикс» Маркусом Смартом, после чего покинул площадку.

Плей-офф сезона-2021/22 в НБА стартует 16 апреля. В турнирной таблице Западной конференции «Голден Стэйт» занимает третью строчку.