Разыгрывающий «Голден Стэйт» Карри избежал серьезной травмы

Разыгрывающий защитник «Голден Стэйт» Стефен Карри прошел обследование по поводу травмы, полученной во вчерашнем матче регулярного чемпионата НБА против «Бостона».

Как сообщает The Athletic, рентген не выявил перелома. Игроку диагностировано растяжение связок левой стопы, из-за чего он выбыл на неопределенный срок.

34-летний американец может вернуться к началу плей-офф в середине апреля. Однако точные сроки восстановления станут известны после дополнительного обследования.

В этом сезоне Карри сыграл в 64 матчах регулярного чемпионата НБА, набирая в среднем по 25,5 очка, 5,2 подбора и 6,3 передачи.