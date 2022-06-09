Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 08:33

Карри заявил, что собирается сыграть в четвертом матче с «Бостоном», несмотря на повреждение голеностопа

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Карри рассказал о состоянии своего голеностопа после третьего матча с «Бостоном»
Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри рассказал о своем состоянии после третьего матча финала плей-офф НБА против «Бостона» (100:116).

В четвертой четверти центровой «Селтикс» Эл Хорфорд упал на левый голеностоп Карри.

«Я думаю, что со мной все будет в порядке. Конечно, это было больно, но все будет нормально. Я буду готовиться к матчу. Посмотрим, что будет с моей ногой в день перед игрой. Не думаю, что пропущу четвертый матч. У нас есть еще 48 часов, чтобы подготовиться», — приводит Sporting News слова Карри.

Счет в серии «Бостон» — «Голден Стэйт» — 2-1. Четвертый матч состоится в субботу, 11 июня. Начало — в 04.00 (мск).

Источник: https://www.sportingnews.com/us/nba/news/stephen-curry-injury-update-warriors-game-4-nba-finals-celtics/lxzn54mftiduodggfmazfa5s
БК Бостон Селтикс
БК Голден Стэйт Уорриорз
Стефен Карри
0
Читайте также
Кариес: причины, симптомы и профилактика
Трансферы в КХЛ – какая-то жесть: в «Торпедо» едет японец, «Автомобилист» воюет с новичками из Финляндии, «Ак Барс» еле вписывается под потолок зарплат
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Бостон» вышел вперед в финальной серии с «Голден Стэйт»
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости