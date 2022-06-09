Карри заявил, что собирается сыграть в четвертом матче с «Бостоном», несмотря на повреждение голеностопа

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Карри рассказал о состоянии своего голеностопа после третьего матча с «Бостоном»

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри рассказал о своем состоянии после третьего матча финала плей-офф НБА против «Бостона» (100:116).

В четвертой четверти центровой «Селтикс» Эл Хорфорд упал на левый голеностоп Карри.

«Я думаю, что со мной все будет в порядке. Конечно, это было больно, но все будет нормально. Я буду готовиться к матчу. Посмотрим, что будет с моей ногой в день перед игрой. Не думаю, что пропущу четвертый матч. У нас есть еще 48 часов, чтобы подготовиться», — приводит Sporting News слова Карри.

Счет в серии «Бостон» — «Голден Стэйт» — 2-1. Четвертый матч состоится в субботу, 11 июня. Начало — в 04.00 (мск).