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Сегодня, 04:12

Стефен Карри избежал серьезной травмы

Евгений Козинов
Корреспондент
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Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри избежал серьезной травмы в третьем матче финала плей-офф НБА против «Бостона» (100:116). Как сообщает The Athletic, игроку не понадобится МРТ-обследования.

Напомним, в четвертой четверти центровой «Селтикс» Эл Хорфорд упал на левый голеностоп Карри, из-за чего тому пришлось покинуть команду.

Счет в серии «Бостон» — «Голден Стэйт» — 2-1. Четвертый матч состоится в субботу, 11 июня. Начало — в 4.00 по московскому времени.

БК Голден Стэйт Уорриорз
Стефен Карри
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Карри заявил, что собирается сыграть в четвертом матче с «Бостоном», несмотря на повреждение голеностопа
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