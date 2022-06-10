Стефен Карри избежал серьезной травмы

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри избежал серьезной травмы в третьем матче финала плей-офф НБА против «Бостона» (100:116). Как сообщает The Athletic, игроку не понадобится МРТ-обследования.

Напомним, в четвертой четверти центровой «Селтикс» Эл Хорфорд упал на левый голеностоп Карри, из-за чего тому пришлось покинуть команду.

Счет в серии «Бостон» — «Голден Стэйт» — 2-1. Четвертый матч состоится в субботу, 11 июня. Начало — в 4.00 по московскому времени.