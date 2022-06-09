«Бостон» вышел вперед в финальной серии с «Голден Стэйт»

«Бостон» переиграл «Голден Стэйт» (116:100) в третьем матче финальной серии НБА. «Селтикс» вышли вперед — 2-1.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник «Уорриорз» Стефен Карри, набравший 31 очко.

Четвертый матч в серии состоится 11 июня. Начало игры — 04.00 по московскому времени.

НБА

Плей-офф

Финал

Третий матч

«Бостон» — «Голден Стэйт» — 116:100 (33:22, 35:34, 25:33, 23:11)

Б: Браун (27), Тейтум (26), Смарт (24), Хорфорд (11).

ГС: Карри (31), Томпсон (25), Уиггинс (18), Пул (10).

Счет в серии: 2-1.