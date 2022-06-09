«Бостон» вышел вперед в финальной серии с «Голден Стэйт»
«Бостон» переиграл «Голден Стэйт» (116:100) в третьем матче финальной серии НБА. «Селтикс» вышли вперед — 2-1.
Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник «Уорриорз» Стефен Карри, набравший 31 очко.
Четвертый матч в серии состоится 11 июня. Начало игры — 04.00 по московскому времени.
НБА
Плей-офф
Финал
Третий матч
«Бостон» — «Голден Стэйт» — 116:100 (33:22, 35:34, 25:33, 23:11)
Б: Браун (27), Тейтум (26), Смарт (24), Хорфорд (11).
ГС: Карри (31), Томпсон (25), Уиггинс (18), Пул (10).
Счет в серии: 2-1.
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